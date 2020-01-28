Посол Украины в Лондоне заявила, что после Brexit Киеву придется решать визовую проблему с Великобританией

После выхода Великобритании из состава Европейского союза Украине придется решать визовую проблему в отношениях с Лондоном. Об этом посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко заявила «Громадському» в интервью, опубликованном 28 января.

«Среди проблемных вопросов, которые не удается решить уже длительное время, я вижу визовую проблему. Как вы знаете, с 2005 года граждане Великобритании как члена ЕС въезжали к нам без виз. После выхода Соединенного Королевства из ЕС и до декабря 2020 года продлится переходный период и будут действовать все законы Европейского Союза – и мы должны принять решение о будущем режиме въезда для граждан этого государства», – сказала она.

По словам дипломата, Киев не ставит «вопрос об отмене безвизового въезда» после Brexit.

«Но я считаю, что в таких вопросах, как визы, должен быть элемент взаимности. То есть, если мы сохраняем безвизовый въезд в Украину, то надеемся, что и Великобритания сделает встречные шаги. Я не говорю о том, что уже завтра украинцы смогут взять свои биометрические паспорта и поехать в Великобританию без визы. Мы осознаем, что Brexit состоялся, в том числе, и из-за миграционного беспокойство британцев. Но начало диалога с нами об упрощении визового режима – это то, что реально может и должно быть. Мы готовы предлагать различные варианты», – подчеркнула Галибаренко.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года. Из ЕС Великобритания выйдет пока что формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Джонсона 22 января.

23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Ожидается, что 29 января соглашение ратифицирует Европарламент.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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