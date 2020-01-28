ЕС требует от России обеспечить свободный проход судов по Керченскому проливу – Боррель

Европейский союз продолжает требовать от России обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив. Об этом высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель рассказал 28 января во время совместного с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинга, трансляция которого велась на странице Гончарука в Facebook.

«Мы должны продолжать наблюдать за тем, что там происходит. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и в обратном направлении, согласно международному праву. Мы увеличили нашу поддержку [Украины], чтобы смягчить эффект от российских действий по дестабилизации региона Азова. Мы осуществили ряд мероприятий, включая открытие офиса ЕС в Мариуполе и поддержали местную экономическую диверсификацию», – сказал он.

ЕС продолжит поддерживать независимость и территориальную целостность Украины, добавил Боррель.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

РФ препятствует проведению спасательных операций в бассейне Черного и Азовского морей, заявили в январе 2020 года Украина и Грузия в обращении к Международной морской организации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Дональд Трамп во вторник поблагодарил госсекретаря Майка Помпео за его подход к решению проблемы, возникшей в результате скандального интервью главы Госдепартамента с репортером Национального общественного радио (NPR) Мэри Луиз Келли. Как рассказала журналистка, после интервью Помпео накричал на нее, используя нецензурную лексику. После того, как радиостанция распространила эту информацию, Помпео обвинил журналистку во лжи. […]