Мнение: Россия без Крыма, выгодные для иностранцев льготы и доходные нефтегазовые компании

1. Сайт «Большой российской энциклопедии», на основе которой у нас уже 10 лет хотят сделать замену «Википедии». На главной странице – ссылка на статью «Россия». Версия от 2004 года – именно до этого момента доведена история страны. Однако данные по размеру населения – за 2019 год. Но самое интересное – это карта, на которой граница страны проведена вроде бы и правильно, однако Крым при этом не окрашен в цвета российских регионов:

https://bigenc.ru/

https://olegmakarenko.ru/1774409.html?thread=725164361#t725164361

Получается, что либо редакторы БРЭ считают, что Крым до сих пор украинский, либо они не до конца уверены, что он российский. Так или иначе, до превращения БРЭ в действительно достоверный и актуальный источник данных предстоит проделать немало работы.

Обновление. Глазастые читатели обнаружили, что не всё так плохо — Крым на карте таки отмечен российским, просто покрашен в неудачный цвет и сливается из-за этого с соседней страной. Однако если увеличить карту в графическом редакторе, становится видно, что цвет Крыма всё же немного другой, так что он относится именно к России. Подтверждают это и пометки на самой карте.

2. Зарубежные компании эффективнее пользуются возможностями российского рынка и налоговой системы, чем наши собственные отечественные компании:

https://lenta.ru/news/2020/01/28/dear_guests/

Налоговые льготы в России оказались выгоднее иностранным компаниям. Ими пользуются 75 процентов предприятий с зарубежными собственниками и только 65 процентов российских производств. <…>

В совокупности из предприятий несырьевых секторов налоговые льготы получают 67 процентов. Чаще всего они применяются в отношении экспортеров и химических производств. <…>

Чаще всего компании пользуются региональными инвестиционными проектами, поскольку сделать это проще всего. Далее по популярности следуют льготы, связанные с капитальными вложениями, затем — использование специальных инвестиционных контрактов и послабления в рамках территорий опережающего социально-экономического развития.

Как объясняют эксперты, иностранный бизнес находится в более выгодном положении, так как перед выходом на российский рынок внимательно изучает условия в каждом регионе. Российские предприятия, в свою очередь, зачастую привязаны к какой-то территории и не способны сменить «прописку».

Исправить эту ситуацию можно несколькими способами. Во-первых, конечно, повышать региональную мобильность и общую эффективность российских компаний. Во-вторых, в приоритетном порядке оповещать их о новых льготах и возможностях (аналогично тому, как социальные службы обязаны сами предоставлять пособия для тех, кто в них нуждается, не дожидаясь обращения).

Кроме того, как вы, вероятно, знаете, периодически звучат предложения изменить административное деление России: укрупнение регионов должно увеличить их возможности для развития. Как минимум, в экономическом отношении это имеет смысл, так как может упростить жизнь бизнесу и улучшить доступ к инвестициям.

3. Дополнение к вопросу о перспективах российских нефтегазовых компаний. Аналитики Bank of America и Raiffeisenbank предсказывают их дивидендную доходность в 2020 году на уровне 8,6-8,8%, в отечественном Газпромбанке дают более пессимистичную оценку – 7,6%:

https://www.rbc.ru/business/22/01/2020/5e26d3369a79476f44968910

В любом случае, это выше, чем ожидаемые для западных компаний 7%. Если верить экспертам, в этом году наша нефтегазовая отрасль будет самой доходной в мире.

Источник: Место для дискуссий

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