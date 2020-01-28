Гаджеты: Созданы гибкие аккумуляторы для мобильных носимых устройств



Разработчики активно ведут исследования по созданию новых аккумуляторов, отвечающих требованиям современных носимых гаджетов. Элементы питания должны быть долговечными, легкими, компактными и устойчивыми к возгоранию. Существующие литий-ионные аккумуляторы не всегда отвечают техническим параметрам необходимым для миниатюрных носимых гаджетов. Ученые из США создали эластичную полимерную аккумуляторную батарею, выдерживающую многочисленные циклические нагрузки на сжатие, растяжение или изгиб.

Ранние разработки полимерных аккумуляторов были достаточно гибкими, однако в ходе эксплуатации в некоторых случаях протекали и могли инициировать возгорание. Группа исследователей из Стэндфордского университета ликвидировали недостатки ранних прототипов, используя однородный эластичный полимер, выдерживающий механическую нагрузку и поддерживающий постоянную мощность.

При эксплуатации новых батарей, к ним можно прикладывать различные нагрузки, которые не влияют на работоспособность. В то же время эластичный форм-фактор аккумулятора позволяет приспосабливать батарею к корпусу носимых устройств различной конфигурации.

Такие батареи будут незаменимы как источники энергии для сенсоров, которые должны плотно прилегать к телу для точного измерения таких параметров как давление, ЧСС или других физиологических параметров.

В настоящее время гибкие полимерные аккумуляторы имеют емкость вдвое меньшую аналогичных по размерам литий-ионных батарей. Дальнейшее усовершенствование параметров источника питания позволит заменить традиционные аккумуляторы на носимых устройствах на более устойчивые к механическим воздействиям батареи.

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