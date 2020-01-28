Боррель намерен приехать в Украину в ближайшие недели

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Украину в ближайшие недели.

Об этом он рассказал 28 января во время совместного с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинга, трансляция которого велась на странице Гончарука в Facebook.

«Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений. Я хотел бы посетить Донбасс, границу, где, как я знаю, до сих пор идут определенные военные действия, для того, чтобы прочувствовать ситуацию на месте», – сказал он.

Боррель отметил, что страны ЕС должны приложить усилия для прекращения убийств людей на востоке Украины.

Он подчеркнул, что Украина должна имплементировать результаты саммита в нормандском формате, который прошел в Париже в декабре 2019 года.

«Мы должны направить усилия по нескольким направлениям. Прежде всего – гуманитарная помощь. Второе – разминирование. Мы можем спасти много жизней благодаря этому. Третье – проведение исследования по ключевой инфраструктуре и экономическим перспективам, чтобы подготовить возможность восстановления этих регионов в будущем», – добавил Боррель.

28 января в Брюсселе прошло шестое заседание совета Украина – ЕС. Это первое заседание с участием новых составов украинского правительства и Еврокомиссии. Украинскую делегацию возглавил Гончарук. Он провел встречи с Боррелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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