NTD — экипажу МКС пришлось по вкусу первое печенье, приготовленное в космосе

Итальянский астронавт Лука Пармитано стал главным шеф-поваром МКС, успешно осуществив эксперимент по приготовлению первого космического печенья. Замороженные заготовки доставили на борт в капсуле SpaceX, передаёт NTD. Ассортимент космической кухни планируется расширять, поскольку, по мнению учёных, это станет очень актуальным для будущих длительных экспедиций.

Это печенье — одно из первых блюд, приготовленных в космосе из сырых ингредиентов! Итальянский астронавт Лука Пармитано стал главным шеф-поваром Международной космической станции: он выпекал печенья одно за другим, а результаты передавал в прямом эфире по радиосвязи.

Первое печенье выпекали 25 минут при температуре 149 градусов по Цельсию. В итоге оно оказалось почти сырым. Два следующих печенья он выпекал более чем в два раза дольше, но результат оказался тоже не очень хорошим.

И, наконец, успех! Четвёртое печенье оставалось в печи два часа — именно оно оказалось готовым и довольно вкусным. Затем Пармитано увеличил температуру до максимальных 163 градусов и готовил пятое печенье в течение 130 минут. Оно оказалось ещё вкуснее!

Для приготовления использовали печь Zero G. Её разработала компания Nanoracks, расположенная недалеко от Космического центра имени Линдона Джонсона близ Хьюстона. Печь доставили на МКС в ноябре.

Пять замороженных печений уже находились на станции. Их подготовили в центре Джонсона, сложили в отдельные пакеты и направили в космос в капсуле SpaceX. А рецепт теста предоставила американская сеть отелей. Такое же печенье она готовит для своих гостей.

Исследователи считают, что приготовление пищи должно стать неотъемлемой частью длительных экспедиций, например, на Марс. Такие блюда должны разнообразить рацион астронавтов, который пока состоит только из обезвоженных и заранее приготовленных продуктов.

ДЖУД РЕДИ, сотрудник Исследовательского института Джорджии: Сегодня мы в космосе не готовим: мы привозим обезвоженную упакованную еду, добавляем в неё воду и кладём в микроволновку, чтобы приготовить. Но в будущем мы захотим есть в космосе свежие овощи, выращивать еду там. Мы по 6, 12 или 18 месяцев будем лететь к Марсу — и нам надоест питаться только из тюбиков.

В настоящее время учёные разрабатывают новые рецепты, чтобы астронавты смогли тоже испытать их на МКС.

Дата выхода в эфир 27 января 2020 года.

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