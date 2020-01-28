Британия рекомендовала не ездить в Китай без крайней необходимости

Жителям Великобритании рекомендуется не ездить в Китай из-за вспышки коронавируса, сообщил глава британского МИДа Доминик Рааб.
Рааб отметил «ужесточающиеся ограничения на поездки и ситуацию с общественным здравоохранением». Британские власти советуют совершать «только самые необходимые поездки» в Китай, передает ТАСС.
Напомним, новым коронавирусом заражены уже 4,5 тысячи человек, умерли 107. Пик вспышки заболеваемости ожидается через 7-10 дней.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.
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Последнее: 1. В прямом эфире мы можем наблюдать, как наши доброжелатели пытаются создать новый чёрный миф о России. Некоторые блогеры, на которых я не буду показывать пальцем, пишут, что у нас, мол, начали закрываться гипермаркеты, и это говорит о падении доходов, обнищании населения и так далее. Вот новость, которая, по-видимому, спровоцировала появление подобных публикаций: https://www.eg.ru/economics/829628-krupneyshie-gipermarkety-zakryvayutsya-po-vsey-rossii/ Итоги […]
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