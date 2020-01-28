Подросток из США доказала свою независимость не мытой с 2012 года головой

Жительница Северной Каролины в США поразила пользователей Сети своими не мытыми длительный период волосами. Нарушением гигиены подросток доказывала свою независимость.

Права распоряжаться своим телом она придерживалась в течение 8 лет с января 2012 года. Первоначально занятие по уходу за волосами было признано подростком скучным, а через какое-то время стало своеобразным испытанием силы воли. После года «воздержания от общепринятой гигиены» она назвала это собственным стилем жизни. Свою «философию» девочка изложила, отвечая на вопрос ежемесячного женского журнала о красоте Allure. Как оказалось, протестные настроения носили несколько ограниченный характер. Периодически, чтобы предотвратить разведение вшей и дурной запах, она ополаскивала волосы водой, использовала присыпку для малышей и сухой шампунь. Так что эксперимент, по мнению некоторых подписчиков-любителей каламбуров, проходил не в «чистом виде» или же не совсем «в грязном».

Вместе с тем подросток утверждает, что её волосы, хотя и не выглядели ухоженными, как у сверстниц, но росли гораздо быстрее и никогда не секлись. Необходимость поступления в другое учебное заведение стало концом «исследовательского процесса», а в январе 2020 года 16-летняя школьница, в конце концов, вымыла голову, отметив свое решение как достаточно трудное, но правильное.

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