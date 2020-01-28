Алла Пугачева порадовала поклонников новым образом женщины-вамп

28.01.2020, 22:21, Разное

Популярная исполнительница Алла Пугачева даже в 70 лет старается следить за всеми модными трендами. Например, в последней публикации в Instagram Примадонна предстала в образе женщины-вамп с яркой помадой красного цвета на губах.
Знаменитость решила порадовать интернет-пользователей новой фотографией: на опубликованном селфи артистка запечатлена с ярко-красными губами. В подписи к публикации Пугачева отметила: «С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я». В комментариях к посту поклонники восхитились внешним видом Примадонны, отметив, что она выглядит максимум на 50 лет.

Многие юзеры действительно не против экспериментов Пугачевой с внешностью, так как она показывает пример, как женщинам в ее возрасте быть стильными и моложавыми. Кроме того, поклонники считают Примадонну примером по жизни, а также удивительным и прекрасным человеком. За считанные часы публикация набрала более 135 000 отметок «Мне нравится».



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