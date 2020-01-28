Telegraph — ирландский премьер посоветовал Британии смириться со статусом «маленькой страны»

Соединённое Королевство до сих пор не осознало, что в результате брексита оно окажется «маленькой страной». Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. При этом он выразил надежду, что Лондон передумает и однажды вернётся в Евросоюз, пишет The Daily Telegraph.



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Британия должна принять то, что после выхода из ЕС она станет «маленькой страной». Такое мнение высказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Он также предположил, что Соединённое Королевство может вернуться в европейский блок, если его не устроят последствия брексита, пишет The Daily Telegraph.

Накануне в Дублине ирландский лидер встретился с главным переговорщиком ЕС по вопросам брексита Мишелем Барнье. Европейский чиновник предупредил, что для заключения торгового соглашения с Соединённым Королевством до конца года остаётся «очень мало времени».

«Я думаю, что Британия ещё не смирилась с тем фактом, что отныне она — маленькая страна, — заявил Варадкар журналистам после встречи. — ЕС — это союз 27 государств-членов. Соединённое Королевство — одна страна».

«Кроме того, у нас (Евросоюза. — ИноТВ) население и рынок составляют 450 миллионов человек. У Британии — примерно 60 миллионов. Если бы речь шла о футбольном матче между двумя командами, как вы думаете, у кого она была бы сильнее?» — риторически спросил премьер. Поэтому, по его мнению, на торговых переговорах преимущество будет на стороне Брюсселя.

Примечательно, что население самой Ирландии составляет 5 миллионов человек, а её ВВП — £315 млрд, что делает страну 46-й экономикой в мире. Великобритания с населением 67 миллионов имеет ВВП в размере £2,3 трлн и входит в группу самых передовых экономик мира, а также является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, обращает внимание Daily Telegraph.

«В пятницу Соединённое Королевство покидает ЕС, мы попрощаемся со старым другом, отправляющимся в путешествие. Мы надеемся, у них всё получится. Но если нет, то мы всегда будем держать свободное место для них за нашим столом», — добавил Варадкар.

По словам издания, заявление главы ирландского правительства вызвало недовольство в Лондоне. Некоторые политики сочли, что Варадкар намеренно провоцирует Британию, которая на этой неделе отметит «заново обретённую свободу от ЕС».

«Он (Варадкар. — ИноТВ) делает эти заявления для внутренней аудитории, потому что у него скоро выборы. Но в действительности Ирландия имеет гораздо больше общего с Британией, чем с континентальной Европой. Вместо того чтобы провоцировать своего самого важного торгового партнёра, (Дублину. — ИноТВ) следовало бы работать с ним в гармонии», — полагает бывший министр по вопросам брексита Дэвид Джонс.

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