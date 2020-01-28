Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских военных

28.01.2020, 22:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских военных. Об этом он 28 января сообщил в Facebook.

Президент пояснил, что в конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития, а предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

«Общий вес груза – более 23 тонны. Для чиновников это просто статистика. А для детей – это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – «по-тихому» распродаваться недобросовестными лицами», – написал Зеленский.

Он поручил Кабмину провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек и передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям украинских военных.

Наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для…

Posted by Володимир Зеленський on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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