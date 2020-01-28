Мнение: Контрольная точка

Китайские власти впервые с момента эпидемии сообщили конкретные сроки, в течение которых должна наступить какая-то ясность:

Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Появилась своего рода контрольная точка, после которой можно будет как-то оценивать степень контроля властей за происходящим, а также результаты предпринимаемых ими действий. Если через 7-10 дней число заразившихся стабилизируется или по крайней мере, рост будет незначительным, то можно будет говорить, что ситуация под контролем. Существующие пропорции выявления заболевших говорят, что к тому моменту может быть зарегистрировано порядка 80-100 тысяч заболевших. И примерно 3-4 тысячи умерших. Что много, но не фатально. Если же контрольные числа через неделю будут существенно меньшими, то станет возможным говорить о прекращении эпидемии и возвращении к нормальной обстановке — во всяком случае через какое-то вполне обозримое время.

Уровень реагирования, кстати, чрезвычайно высокий — временным мэром Уханя назначен действующий член Полибюро ЦК КПК с абсолютными полномочиями по разрешению кризиса. В отдельных городах медицинские службы переданы под контроль военных.

ПС

Источник: Эль Мюрид

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