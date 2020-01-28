Аббас отказался «продавать» Иерусалим

Президент Палестины Махмуд Аббас обрушился с критикой на предложенную США «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию.
Аббас в Рамалле заявил, что «Иерусалим не продается». По его словам, «заговор не пройдет».
«Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа», – приводит его слова ТАСС.
Аббас заявил, что палестинский народ отправит «сделку века» в «мусорную корзину истории», передает РИА «Новости».
Напомним, условия соглашения предложил президент США Дональд Трамп. В соответствии с предлагаемыми условиями должны быть два государства: арабское со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейское.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнил, что столица Палестины будет в городе Абу-Дисе – предместье Иерусалима.
Трамп заявил, что «сделка века» обеспечит Палестине инвестиции в 50 млрд долларов.
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