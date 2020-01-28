Мнение: Изоляция чиновников

Главу Чувашии исключили из «Единой России». За призывы «мочить» журналистов и прыг-скокную забаву с майором МЧС. В должности главы региона Игнатьев тоже не усидит.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что чиновнику непозволительно демонстрировать «чванство и барские замашки», а у губернатора Чувашии это уже «превратилось в систему».

Сегодня же стало известно, что главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева приговорили к двум годам лишения свободы условно за воспрепятствование законной профессиональной деятельности (ст. 144 УК) сотрудника телеканала «России 24». Речь вот про это воспрепятствование:

Как человек, несколько лет проработавший в системе информационного обеспечения деятельности власти, могу сказать, что эти два события – звенья одной цепи. При этом, не имеющие никакого отношения к борьбе со «чванством и барскими замашками». Скорей всего это четкий сигнал Кремля чиновникам: не высовываться! Эдакий негласный приказ воздержаться от освещения каждого чиха губернаторов и мэров. Перестать кататься по вверенному региону или району в окружение видеокамер.

Не сомневаюсь, что чиновничество услышит этот сигнал. Публичных мероприятий с участием губернаторов, думаю, станет меньше. А на мероприятиях, которые останутся, у прессы будут отбирать телефоны (как при проходе в Кремль), чтобы не сняли лишнего….

А кто не услышит сигнала, будет сурово наказан – исключен из «Единой России» и отстранен от должности. В стране, подозреваю, вообще очень мало чиновников, способных, открыв рот, не накосячить….

Рис отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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