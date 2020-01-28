Гагарина вышла на сцену «Голоса. Дети» в ковбойском комбинезоне с глубоким декольте

28.01.2020, 22:04, Разное

Полина Гагарина вышла на сцену нового выпуска шоу «Голос. Дети» в откровенном наряде. Певица предпочла ковбойский комбинезон с бахромой от дизайнера Алины Герман, притягивающий взгляд глубоким декольте.
Некоторое время назад знаменитость подтвердила сведения о том, что впервые станет членом жюри детской версии популярного проекта. Компанию Полине Гагариной составят рэпер Баста и Валерий Меладзе. В качестве ведущих 9-го сезона «Голоса. Дети» выступят Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Супруга фотографа Дмитрия Исхакова разместила пикантный снимок на своей странице в блоге. Кадр был сделан в ходе одного из ее выступлений на сцене музыкального проекта. Для появления на публике артистка выбрала комбинезон с бахромой на рукавах. Также поклонников звезды шоу-бизнеса удивило откровенное декольте кумира. Образ наставницы конкурса завершили сапоги и шляпа в ковбойском стиле.

Ранее Гагарина делилась с поклонниками впечатлениями о начале съёмок «Голоса». По словам певицы, она получает огромный заряд положительных эмоций. «Мое сердце выскакивало каждый раз, когда дети выбирали меня!» — призналась представительница российской эстрады.



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