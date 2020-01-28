Смартфон Xiaomi Mi 9T стал быстро разряжаться после установки обновления MIUI 11

Многие пользователи жалуются на работу Xiaomi Mi 9T. После установки последнего обновления MIUI 11 смартфон стал быстрее разряжаться.

Не так давно клиенты компании получили ПО на базе ОС Android 10, включающее в себя исправление безопасности от января текущего года. Вот только предназначенное для борьбы с ошибками обновление MIUI 11 принесло с собой не менее серьезную неполадку касаемо времени работы гаджета без подзарядки. По словам пользователей, до выхода дополнения Xiaomi Mi 9T работал на протяжении 9-19 часов, а после скачивания программы время функционирования составило 6-7 часов. При этом в соответствующем разделе меню смартфона указано, что наибольшее количество энергии потребляет Android. В некоторых ситуациях ОС использует 30% ресурса аккумулятора.

На порталах Xiaomi и Reddit юзеры обмениваются советами и пытаются найти разные методы решения проблемы, однако они работают лишь для определенных аппаратов. Некоторые рекомендуют очистить кэш, перезагрузить мобильное устройство или отключать автоматический запуск приложений. Следует также деактивировать оптимизацию MIUM в настройках. Также исправить положение может помочь сброс к заводским настройкам. Ожидается, что компания быстро исправит неполадки.

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