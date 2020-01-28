Мнение: Зеленский троллит труп СССР

Зеленский, я смотрю, хорошо усвоил манеру Путина — и использует ее теперь против него самого. Сегодня он неплохо потроллил всю российскую как бы патриотическую шайку-лейку своим заявлением, что «Советский Союз виноват в развязывании Второй Мировой войны». Теперь очередное бурление «опровержений» и фонтаны возмущения в российском агитпропе обеспечены на неделю вперед.

В Кремле как будто не понимают, что чем выше будет градус беснования, тем глупее они будут выглядеть со стороны. На Украине это позволит Зеленскому лишний раз дистанцироваться от Москвы (что на Украине всегда полезно), а в России будет способствовать дальнейшему размыванию авторитета нашего недоВождя и режима в целом (ибо ничто не действует так обескураживающе на своих и позитивно на чужих, чем демонстрация бессильной злобы).

И ведь вина СССР в «разгуливании» Гитлера — в общем-то, общепризнанный исторический факт, спорить с ним — плевать против ветра. Зеленский сделал абсолютно беспроигрышный ход, поскольку знал, что кремлевские непременно «поведутся».

Хотя, если по уму, ввязываться тут в дискуссию, «вписываясь» за совок, Москве совершенно необязательно. Путин в очередной раз упускает возможность напомнить миру, что Россия — это все-таки не СССР, и что СССР для России — это даже не «папа», а почившее в бозе и довольно мерзкое государство, которое одно время паразитировало на территории России, безжалостно расходуя ее человеческие ресурсы.

Правильный ответ Зеленскому: «Да, доля вины советского режима в провоцировании мировой войны безусловно есть. Очень хорошо, что этот противоестественный режим тоже отошел в область преданий». И всё, вопрос исчерпан.

Но куда там. В РосФеде ресентимент в разгаре, не до трезвости.

Источник: Размышления вольного социолога

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