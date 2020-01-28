Калмыцкий суд отменил решение о розыске Елены Батуриной. Дело перешло в мировой суд

Элистинский городской суд отменил решение о розыске Елены Батуриной по делу о клевете. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» и брата предпринимательницы Виктора Батурина Эренцена Манжеева.
Именно по заявлению Манжеева против Батуриной было возбуждено уголовное дело.
Теперь дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. Сама Батурина представила в апелляцию нотариально заверенное заявление о рассмотрении этого дела в своё отсутствие.
Напомним, ранее стало известно, что Елена Батурина была объявлена в розыск 27 декабря 2019 года. Причиной послужило то, что она несколько раз проигнорировала приглашение в суд.
Эренцен Манжеев подал на предпринимательницу в суд осенью 2019 года. Он утверждал, что Батурина оклеветала его во время судебных разбирательств с братом, которые проходили в Австрии.
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