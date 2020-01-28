Людмила Янукович занимается продуктовым бизнесом в Крыму – СМИ

Людмила Янукович, бывшая супруга беглого президента Украины Виктора Януковича, имеет собственный бизнес в оккупированном Крыму. Об этом 26 января сообщило «Радио Свобода».

«Через систему посредников она, предположительно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Севастополе. Сеть носит название «Меркурий»… Гастроном «Меркурий» прославился тем, что ловко сумел избежать необходимости соблюдать санкционное законодательство. Магазины сети открыто торгуют французскими сырами и испанскими мясными деликатесами», – говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что «севастопольские надзорные органы стараются не замечать того факта, что «Меркурий» явно нарушает введенное постановлением правительства РФ эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза».

«Радио Свобода» утверждает, что таможенники несколько раз изымали в «Меркурии» запрещенный в России товар, «однако в скором времени санкционные продукты снова возвращались на прилавок».

«Прямых доказательств того, что магазинами владеет Людмила Янукович, нет: в торговой сети эти предположения не опровергают и не подтверждают», – говорят авторы расследования.

Людмила Янукович живет в Крыму последние 5,5 лет, отмечают журналисты. Однако в Севастополе возле могилы утонувшего в озере Байкал Виктора Януковича-младшего она появляется нечасто. Последний раз она якобы была там в марте 2019 года, в годовщину гибели сына.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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