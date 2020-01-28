Суд на закрытом заседании оставил под стражей подозреваемых в убийстве трехлетнего сына Соболева

25 января Печерский районный суд Киева в закрытом режиме на месяц продлил содержание под стражей двум бывшим бойцам роты «Медведи» «Украинской добровольческой армии» Андрею Лавреге и Евгению Семенову — подозреваемым в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Об этом 28 января «Громадському» сообщил Соболев.

По словам Соболева, его не предупредили о запланированном судебном заседании.

Адвокат Лавреги Сергей Козырь отметил, что к подозреваемым применены меры безопасности, поэтому рассмотрение ходатайства прокуратуры проходило в закрытом режиме.

Судья Сергей Вовк во время полного оглашения решения 28 января отметил, что заседание состоялось в закрытом режиме именно по просьбе стороны защиты, а суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мотивационная часть текста постановления не была озвучена по той же причине – закрытого судебного заседания.

По данным следствия, Лаврега был тем, кто непосредственно стрелял в автомобиль Соболева 1 декабря, а Семенов давал ему сигнал, когда депутат вышел из ресторана. По версии следствия, Лаврегу к преступлению привлек 25-летний уроженец РФ Юсуп Абуев, с которым он познакомился в зоне боевых действий на Донбассе.

Во время встречи в одном из ТРЦ Киева Абуев якобы предложил Лавреге убить депутата за вознаграждение в $40 тыс. Последний, по данным следствия, согласился. Сам Абуев выехал из Украины. 17 декабря прокуратура города Киева согласовала ему сообщение о подозрении.

1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover. В полиции сообщили, что он хотел убить водителя – Соболева, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика. 4 декабря суд на закрытом заседании арестовал их на два месяца без права на залога.

Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

15 января 2020 года Соболев пообещал выплатить 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его трехлетний сын.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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