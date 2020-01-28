Украина в ПАСЕ – донести правду об агрессии Кремля

КИЕВ – Украинская делегация вернулась на зимнюю сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, намереваясь продолжить борьбу против российской оккупации Крыма и Донбасса.

Как говорит член делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, сегодня одна из главных задач – это продолжать доносить правду странам Совета Европы об агрессии Кремля.

«И это можно сделать в том числе, принимая участие в заседаниях Парламентской Ассамблеи», – говорит Алексей Гончаренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что Украина допустила ошибку, отказавшись участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

«Эту площадку нельзя бросать на растерзание Кремлю и его пропагандистам. Это важная международная площадка, на которой можно донести позицию страны к ключевой аудитории – национальным парламентам 47 стран Совета Европы. Поэтому бросать это нельзя. С этим нужно работать, доносить правду доносить позицию Украины, требовать выполнения резолюций в связи с войной на Донбассе, правами человека в Крыму, аннексией полуострова», – подчеркивает Алексей Гончаренко.

По его словам, украинской делегации удалось оспорить полномочия России в ПАСЕ, этот вопрос будет дебатироваться два дня.

«Думаю, что нам не удастся закрыть доступ России на сессию, но это обсуждение уже произошло, и это даем нам возможность напомнить Европейскому Союзу о всех преступлениях, которые совершил путинский режим», – подчеркивает Алексей Гончаренко.

Народный депутат Украины отмечает, что украинская делегация действует «слажено», демонстрирует единую позицию.

«Плохо, что осенью было принято решение не ехать в ПАСЕ, и не была проведена работа с другими странами», – отмечает Алексей Гончаренко.

Одним из двадцати вице-президентов от государств-участников ПАСЕ 27 января был избран член украинской делегации, народный депутат Верховной Рады Александр Мережко, сообщает hromadske.

Напомним, 16 января 2020 года Верховная Рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ. Соответствующее постановление поддержали 347 народных депутатов, сообщает РБК-Украина. Зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), начала свою работу 27 января.

О «детоксикации» России — в Страсбурге и Брюсселе

Украина негативно оценивает намерения ввести в Парламентской Ассамблее Совета Европы новый механизм наложения санкций на страны-члены, которые нарушают свои уставные обязательства.

Об этом в комментарии Украинскому национальному информационному агентству «Укринформ», в Страсбурге 27 января заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк.

«Вопросом, который касается обоих уставных органов Совета Европы, является взаимодействие Комитета министров и Парламентской Ассамблеи по так называемой новой комплементарной процедуре. Речь идет об идее, которая, очевидно, может негативно повлиять на возможности организации налагать санкции на страны, которые нарушают свои уставные обязательства. Украинская делегация отрицательно относится к этой процедуре», – подчеркнул Борис Тарасюк.

Во время визита в Брюссель пятый президент Украины, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал Европу не допустить «детоксикации» РФ и ее президента Владимира Путина, пока не будет прекращена российская агрессия против Украины и виновные не понесут наказания.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

«И мы не можем допустить «детоксикацию» Путина – когда Путин будет возвращаться в нормальную жизнь, станет «рукопожатным». Мы точно будем делать все для того, чтобы мотивировать Путина прекратить агрессию против нашего государства, чтобы мотивировать Путина восстановить суверенитет и понести соответствующую ответственность за эту агрессию», – сказал 27 января Петр Порошенко.

О формах протеста неучастия в ПАСЕ

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник называет ошибкой, непосещение предыдущей сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«У нас решена ошибка с тем, что украинская делегация избрала такую форму протеста как непосещение сессии ПАСЕ. Отсутствие украинской делегации в ПАСЕ позволило российской делегации укорениться, отстроить и восстановить горизонтальные связи и сегодня позиции России на сессиях даже сильнее чем раньше», – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что предыдущей украинской власти нужно было искать другие формы протеста, но не те, которые ведут к ослаблению национального интереса на международной арене.

«Сегодня в ПАСЕ Украина должна решить несколько задач – обеспечение контроля за выполнением старых резолюций в части Донбасса и Крыма. Это сложные регламентные процедуры и требующие большого опыта и значительного авторитета и усилий и те народные депутаты, которые поехали в ПАСЕ – недостаточно опытные, им будет крайне сложно с этим справится. Может быть, постоянный представитель Украины в ПАСЕ, бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк – очень опытный дипломат, будет в какой-то мере нивелировать эту слабость украинской делегации», – считает Руслан Бортник.

Свою позицию он поясняет тем, что в работе с Советом Европы необходимо знание бюрократических механизмов организации для достижения поставленных целей.

«Работа, например, с решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), соблюдение конвенции Совета Европы – это огромный пласт работы, который требует огромной компетенции. Украина находится в неудобной ситуации – мы лидеры по количеству невыполненных решений ЕСПЧ. При этом вернувшаяся российская делегация будет пытаться навязать свою повестку дня в ПАСЕ, продолжится история с кулуарными кризисами и борьбой между Украиной и российской делегацией», – считает Руслан Бортник.

Политолог отмечает, что перед новой делегацией будет стоять задача поиска новых смыслов и методов в работе, для того чтобы вернуть авторитет и доверие к украинской делегации.

«После отставки Педро Аграмунта которого украинская делегация фактически отправила в отставку, нужно было отстаивать свой национальный интерес, а не просто занимать глухую политическую позу. Снова исключить российскую делегацию не получится, для ПАСЕ это будет означать потерю до 54 млн. евро в год. В Европе смирились с позицией России, и не собираются ее снова наказывать, поэтому этого инструмента у Украины уже нет», – считает Руслан Бортник.

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