Трамп предложил разместить столицу Палестины «за ограждением» Иерусалима

Предложенная главой американского государства Дональдом Трампом столица Палестины будет в городе Абу-Дисе, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, столица Палестины окажется «за ограждением» Иерусалима, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Абу-Дис – палестинский город, предместье Иерусалима.

Во вторник Трамп озвучил детали «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию. Сообщалось, что в соответствии с ней предполагается создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского.

Была опубликована карта границ Израиля и Палестины, предложенных Вашингтоном.

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