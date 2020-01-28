Мнение: Жить стало легче. Оказывается

Весьма своевременная политическая идея родилась в правительстве — на фоне расследования Навального о миллиардах Мишустина и его мутного окружения.
Минтруд предлагает снизить прожиточный минимум. Дескать, подешевела картошка, морковь, капуста и свекла. Да, еще лук.
«Это, что ли, первый пост от эффективных менеджеров?» — задается ироничным вопросом один из комментаторов новости на сайте «Эхо Москвы». А другой добавляет: «Млин, кто в РФ живет, тот в цирке не смеется».
И правда, отправить стране, где главная проблема – снижение уровня жизни массы граждан на фоне сказочного обогащения чиновников, бодрящее послание о том, что жить им стало легче, потому что свекла подешевела – значит, не понимать, какой запрос существует в обществе.
«Чистая работа! Идиотская выдумка!» — говорил Остап Бендер.
И это так, когда мишустинские богачи решили объяснить бедным, что они не так бедны, как им кажется. Спасибо, мы все поняли. «Хотим, как в Париже».
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Источник: СерпомПо
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