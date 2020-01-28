Facebook признался, что собирает данные о пользователях, когда они офлайн

Facebook отчитался о массиве данных, который собирает о своих пользователях, когда они находятся в режиме офлайн, — среди них оказалось открытие сторонних приложений. Это следует из появившейся в настройках учетной записи вкладке «Действия вне Facebook».

Она позволяет ознакомиться с информацией о том, какие сайты и приложения открывал пользователь. Эти данные Facebook собирает даже в то время, когда человек находится в офлайн-режиме. При желании пользователь может очистить историю посещений, но при этом он не может запретить соцсети продолжать её собирать.

Согласно справочному центру соцсети, среди собираемых данных — запуск посторонних приложений и вход в них через Facebook, просмотр контента и поиск товаров в интернет-магазинах.

Собирать эти сведения соцсети помогают трекеры, , которые разработчики Facebook используют для того, чтобы отслеживать, по каким страницам переходят пользователи и какими функциями они пользуются. На основании собранных данных соцсеть в дальнейшем подбирает рекламу.

Компания заявила, что приурочила запуск новой функции к Международному дню защиты данных. Однако журналисты The Washington Post отмечают, что дата была выбрана по другой причине: в этом году в штате Калифорния вступает в силу закон, согласно которому компании будут обязаны раскрывать собранную о пользователях информацию.

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