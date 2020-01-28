Бросивший детей в Шереметьево мужчина объяснился

Дети жили с отцом, у матери — новая семья.

Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок «слабостью» и страхом, что «не справится». Видеоролик с допросом опубликовал Следственный комитет.

«Хочу попросить прощения у своих любимых сыновей, простите меня, пожалуйста, вы единственное, что есть в моей жизни, ее смысл», — заявил мужчина.

По его словам, он подумал, что не справится со своими обязанностями, из-за чего оставил детей в аэропорту.

«Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой никогда не было у меня», — добавил мужчина.

26 января житель Комсомольска-на-Амуре прибыл вместе со своими детьми (восьми и пяти лет) в столичный аэропорт Шереметьево из Хабаровска. Он оставил своих детей одних в аэропорту, а сам улетел в Ростов. Следственный комитет возбудил против мужчины уголовное дело об оставлении в опасности. Отца детей объявили в розыск, однако он сам пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной.

Впоследствии стало известно, что дети жили с отцом, у матери — новая семья. Женщина, беременная третьим ребенком, утверждала, что готова забрать детей. Кроме того, мать мальчиков заявляла о насилии в семье.

Ранее мать бросила 6-летнего ребенка в московском торговом центре.

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