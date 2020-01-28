Человек сильно зазнаётся. Рано или поздно планета скинет человечество

Главный редактор сети «Блокнот» Олег Пахолков – о том, почему вирусы в итоге победят человечество.

Ужас коронавируса в том, что уже сейчас смертность от него оценивается в 2-10%. Это очень высокий показатель. Представьте, если в вашем городе распространился коронавирус и вымерло 2% населения. Это в каждом доме, подъезде по трупу. Но пока наши ученые говорят: «Не бойтесь, РФ не густнонаселенная страна, вирус живет не более 20 дней, и если будете беречься, как-нибудь проскочим».

Но я хочу сказать, что человечество слишком сильно зазнаётся и думает, что оно хозяин планеты. И слишком сильно человечество меняет правила игры на планете.

Вымрет человечество или нет? Останемся ли мы тут жить? Это в первую очередь вопрос к самому человечеству. Взять, например, ядерное оружие. Его на планете столько, что я уверен, что рано или поздно ядерная война начнется. Какие бы мирные условия не были, найдется тот идиот, который нажмет на кнопку, раз уж эта кнопка есть.

Что касается перспектив победы в схватке с вирусами — вирусы очень сильно мутируют. Почему? Потому что человек стал жить дольше. Самое ужасное, что живут те, кто не должны жить.

Возьмем времена Римской империи или Киевской Руси. Средняя продолжительность жизни составляла 25-35 лет. За счет чего? Ведь и тогда были деды, те, кто до 70 жил. Одним из основных факторов была гигантская детская смертность. Вообще 50% детской смертности на Руси это была норма. Как бы ужасно это ни звучало, но так природа выбирала лучших. Когда заводчики спаривают собак, они же лучшего кобеля с лучшей сучкой вяжут, с прекрасной генетикой. А мы всех сейчас вытаскиваем. И перед вами сейчас стоит тот экземпляр, который не должен был жить. Я в детстве переболел тяжелейшим воспалением легких, и если бы не медицина, не врач, который подарил мне вторую жизнь, не мощнейший курс антибиотиков, то я бы тоже перед вами не стоял. Получается, человечество стало плодить тех, кто не должен жить.

О чем говорят вирусологи? Они говорят: «Ребят, вы понимаете, есть естественный отбор. А человек прекратил этот естественный отбор. И сейчас уже есть дети у мужчин и женщин, которые в трех поколениях не должны были жить. Рождаются дети изначально больные, которых с трудом вытаскивают всё более мощными антибиотиками, антивирусами. Но рано или поздно человечество проиграет эту схватку. При этом вирусологи с точки зрения математики говорят: »Мы проиграем». Так вирус мутирует, он рано или поздно смутирует в очередной раз, а мы просто не успеем сделать вакцину. И выкосит всё человечество на Земле.

Я ничего не хочу сказать этим видео, берегите себя, но мне кажется, что мы или от ядерных бомб сдохнем, или вирус нас всех прибьет. Увы, человечество завело такие правила игры, что стали жить те, кто жить не должен был. Генетика не улучшается, а только ухудшается каждый год, дети все более болезненные и хилые. Так что вирусы нас победят, и это всего лишь математика.

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