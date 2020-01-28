Депутат из Самарской области наняла киллера для мужа, чтобы не делиться добром

28.01.2020, 10:38, Новости дня

За убийство супруга народная избранница приготовила 400 тысяч рублей.

В Самарской области сотрудники Следственного комитета задержали депутата думы Чапаевска вместе с подругой по обвинению в заказном убийстве.

Как следует из материалов дела, депутат решила избавиться от мужа радикальным способом, чтобы завладеть совместно нажитым имуществом. Встреча заказчика с исполнителем состоялась 20 января в одном из кафе города. На встречу народная избранница пришла с подругой. Жизнь супруга оценили в 400 тысяч рублей. Заручившись согласием киллера, ему выложили подробности: где «объект» работает, живет, бывает и пр.

27 января произошла передача денег – аванса в 200 тысяч рублей. На тот момент «исполнитель» уже действовал по заданию оперативников. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых сразу после того, как были переданы деньги.

Женщин обвиняют в организации приготовления к убийству, по найму, группой лиц по предварительному сговору. Свидетельствовать против себя женщины отказались.

Ранее в Красноярске жена наняла сразу трех киллеров для убийства мужа, пообещав каждому по миллиону. Хотя не всегда имущество становится причиной. В Иркутской области женщина, устав от пьянок и побоев мужа, попросила друзей помочь избавиться от мучителя.



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