Депутат из Самарской области наняла киллера для мужа, чтобы не делиться добром

За убийство супруга народная избранница приготовила 400 тысяч рублей.
В Самарской области сотрудники Следственного комитета задержали депутата думы Чапаевска вместе с подругой по обвинению в заказном убийстве.
Как следует из материалов дела, депутат решила избавиться от мужа радикальным способом, чтобы завладеть совместно нажитым имуществом. Встреча заказчика с исполнителем состоялась 20 января в одном из кафе города. На встречу народная избранница пришла с подругой. Жизнь супруга оценили в 400 тысяч рублей. Заручившись согласием киллера, ему выложили подробности: где «объект» работает, живет, бывает и пр.
27 января произошла передача денег – аванса в 200 тысяч рублей. На тот момент «исполнитель» уже действовал по заданию оперативников. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых сразу после того, как были переданы деньги.
Женщин обвиняют в организации приготовления к убийству, по найму, группой лиц по предварительному сговору. Свидетельствовать против себя женщины отказались.
Ранее в Красноярске жена наняла сразу трех киллеров для убийства мужа, пообещав каждому по миллиону. Хотя не всегда имущество становится причиной. В Иркутской области женщина, устав от пьянок и побоев мужа, попросила друзей помочь избавиться от мучителя.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Руководители всех четырех сахарных заводов Беларуси пропали. Об этом 27 января сообщило TUT.BY. Издание выяснило, что директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича сняли с самолета, когда из Минска он направлялся на отдых в Мюнхен. Причем самолет развернули из Польши. Директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник также «улетел в отпуск». Не было на рабочем месте также директора […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Москве задержали директора ФБК / 6 декабря
- Стоматолог-украинец попытался вывезти из России почти тысячу зубов / 27 января
- Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе увеличилось до 24 / 2 декабря
- Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО пройдет по формуле «87 на 55» – «омбудсмен ДНР» / 28 декабря
- Из Рязани депортировали пятерых американцев за лекцию в университете / 11 декабря
- Подписан график поставок российской нефти в Белоруссию / 9 января
- Росприроднадзор сообщил о вредных выбросах целлюлозного комбината в Сегеже, где массово гибли птицы / 16 декабря
- «Рассказал всю правду, все, что знал». Положинский дал показания по делу Шеремета / 14 января