Российского депутата и его жену нашли убитыми

Их обнаружили в своем доме с огнестрельными ранениями.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жена найдены мертвыми с огнестрельными ранениями, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, ростовский депутат и его супруга были убиты при ограблении, передал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет Baza, тела Алабушева и его жены нашли в их квартире в городе Зерноград под Ростовом-на-Дону. «По предварительным данным, у обоих рубленные раны», — говорится в сообщении. Погибших увидел водитель депутата, когда открыл дверь дома своим ключом.

«В 3 часа он должен был проводить совещание в Аграрном центре «Донской», но не пришел. Когда не смогли дозвониться, нас отправили домой. Посмотреть. Ворота были закрыты, мы перелезли через забор. Входную дверь пришлось вскрывать — все было закрыто. И внутри мы уже увидели их лежащими в крови», — рассказал водитель депутата.

Алабушеву было 64 года. В сентябре 2018 года он избрался депутатом Заксобрания Ростовской области от «Единой России». До этого Алабушев занимал должность директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур имени Калиниченко.

Ранее депутат из Самарской области наняла киллера для мужа за 400 тысяч рублей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Руководители всех четырех сахарных заводов Беларуси пропали. Об этом 27 января сообщило TUT.BY. Издание выяснило, что директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича сняли с самолета, когда из Минска он направлялся на отдых в Мюнхен. Причем самолет развернули из Польши. Директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник также «улетел в отпуск». Не было на рабочем месте также директора […]