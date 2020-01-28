Российского депутата и его жену нашли убитыми

Их обнаружили в своем доме с огнестрельными ранениями.
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жена найдены мертвыми с огнестрельными ранениями, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, ростовский депутат и его супруга были убиты при ограблении, передал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как пишет Baza, тела Алабушева и его жены нашли в их квартире в городе Зерноград под Ростовом-на-Дону. «По предварительным данным, у обоих рубленные раны», — говорится в сообщении. Погибших увидел водитель депутата, когда открыл дверь дома своим ключом.
«В 3 часа он должен был проводить совещание в Аграрном центре «Донской», но не пришел. Когда не смогли дозвониться, нас отправили домой. Посмотреть. Ворота были закрыты, мы перелезли через забор. Входную дверь пришлось вскрывать — все было закрыто. И внутри мы уже увидели их лежащими в крови», — рассказал водитель депутата.
Алабушеву было 64 года. В сентябре 2018 года он избрался депутатом Заксобрания Ростовской области от «Единой России». До этого Алабушев занимал должность директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур имени Калиниченко.
Ранее депутат из Самарской области наняла киллера для мужа за 400 тысяч рублей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Руководители всех четырех сахарных заводов Беларуси пропали. Об этом 27 января сообщило TUT.BY. Издание выяснило, что директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича сняли с самолета, когда из Минска он направлялся на отдых в Мюнхен. Причем самолет развернули из Польши. Директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник также «улетел в отпуск». Не было на рабочем месте также директора […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Самолеты РФ имитировали в Черном море ракетный удар по эсминцу США – ВВС Украины / 24 декабря
- Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона / 15 января
- Россиянам в Китае напомнили о мерах предосторожности из-за нового вируса / 23 января
- Эксперт объяснил жесткую риторику США в отношении Ирака / 15 января
- Автоновости: Вывеска новая, схема та же: в регионах России снова появились автомошенники / 23 января
- Газета в Крыму назвала полуостров «украино-татарским» / 27 января
- Украинский бизнесмен из Австралии: В Австралии к российским СМИ очень скептическое отношение. Никакой серьезной роли они здесь не играют / 16 января
- Власти захотели примириться со срубившим дерево жителем в Краснодарском крае / 21 января