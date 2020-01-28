Виталию Мутко нашли новую работу после ухода из правительства

Мутко работал в должности вице-премьера правительства с 2016 года.
Бывшего вице-премьера правительства Виталия Мутко назначили гендиректором госкомпании «Дом.РФ».
Мутко работал в должности вице-премьера правительства с 2016 г., он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, с 2018 г. – вице-премьер, который курировал вопросы строительства и регионального развития.
До этого он занимал пост министра спорта. В правительстве Дмитрия Медведева Мутко отвечал за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому к 2024 г. в России должно строиться 120 миллионов кв. м жилья ежегодно. Его на этой должности сменил бывший заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
АО «Дом.РФ» (до марта 2018 г. – Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) – госкомпания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере».
«Дом.РФ» отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т. п. В конце 2018 г. полномочия «Дом.РФ» существенно расширили, в частности, госкомпания получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками. Александр Плутник возглавлял госкомпанию с апреля 2015 г.
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