ХАМАС отреагировал на условия «сделки века»

План президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию не стоит чернил, которыми он написан, сообщил официальный представитель исламского движения ХАМАС Сами Абу Зухри.

«Сделка века» Трампа не стоит даже тех чернил, которыми она прописана. Палестина и Иерусалим останутся нашими, а Трамп и его сделка пойдут на свалку истории», – написал он в Twitter, информирует РИА «Новости».

Сообщение Сами Абу Зухри стало первой реакцией движения, контролирующего сектор Газа, после выступления Трампа.

Во вторник были опубликованы детали предлагаемой Вашингтоном «сделки века» по урегулированию конфликта Палестины и Израиля.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «сделку века» реалистичным путем к миру, подчеркнув, что никто не будет изгнан из дома – ни израильтяне, ни палестинцы. Трамп также опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных Вашингтоном в рамках «сделки века».

В Москве усомнились в компромиссности «сделки века».

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