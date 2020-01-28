Мнение: Быстрый анализ любой ситуации

Вчера мы разбирали письмо одной Ученицы, точнее одного.

Таких писем очень много приходит. Рассказывают про свои пики, шары, так, словно они разбираются в этом.

Некоторые даже не уточняют, что был за шар и что за пика, но всегда понятно, что речь о щипцах и скалках.

С такой короной эксперта-Победителя и таким багом Выскочкой все шары — это щипцы, без исключения.

В ленте я тоже часто вижу рассуждения на тему рыбалки. И особенно любят комментировать такие темы те, кого я никогда бы не добавила в комментаторы.

Почему бы людям не писать своими словами? Зачем они так уверенно пользуются терминологией, которая им непонятна?

По большому счету это провокация и даже троллинг: писать пост или письмо со словами: «Сделал крючок… кинул шар… достал пику».

Попробуйте пройти мимо такого и у вас не получится, даже если вы уже догадались, что это тролль.

Обратите внимание в письмах. Если автор не штурманит читателей, не утверждает ничего, позволяет им самим сделать вывод, такой автор вызывает симпатию, во-первых, участие, во-вторых, а, в-третьих, прогноз его ситуации благоприятный, поскольку локус его на месте скорее всего.

Но большинство людей на это не способны. Рассказывая свою ситуацию, они направляют выводы читателей и иногда настолько грубо, что кроме собственных выводов не описывают ничего.

Вот сегодняшнее, например. Я кусок один приведу. Это длинное и скучное письмо про лесбийские страдания.

Отношений нет никаких. Героиня случайно ляпнула автору, что любит ее, имея в виду — по-человечески, но автор придумала историю любви.

adamatos

Мои позиции не на равных с ней.

Я в чёрном поле из-за моего предложения и её отказа.

У меня нет ходов сейчас.

Возможно ли перевернуть ситуацию в свою пользу.

Я понимаю, что мне нельзя торопиться. И это сложно сделать, не раздувать фигуру.

Что в Питере понятнее будет.

И надо будет смотреть по ситуации.

Возможно и с Питером тороплюсь.

Ждать шагов с её стороны, точнее не ждать, а, если будут шаги с её стороны.

Меня же перехлестывает.

Сегодня ночью написала на это:

«Сон.

В заклятом круге наваждения.

Ты за кругом охвачена огненным шлейфом танца.

Тёмная тяга не убьёт, не сведет с ума.

Между нами искра, но ты смеёшься и…говоришь:

— Не верь, не верь. Всего лишь мечта, сказка,

— Это пройдёт, пройдёт, пройдёт.

— Эта жажда,

— Эта влюблённость с оттенком трагедии,

— Все ведь просто снится.

И пронзаешь темнеющим взглядом желания.

Ожидание джином последнего слова.

Заклинание.

Изящно, чувственно-хищно — дальше кружишься.

Я закрываю глаза:

Вкус твоих плеч —

Он снится мне.»

Желание не просто дружить осложняется совместной работой.

Из отрывка понятен размер короны?

Автор не только разбирается в рыбалке, понимает, где черное поле, а где нет, видит шаги и их очередность, автор еще и Поэт, и ей не стыдно свою графоманию присылать на публичный разбор.

Графомания от поэзии отличается той же короной.

Графомания всегда эгоцентрична и пафосна, поскольку единственное ее назначение — кормление короны.

«И пронзаешь темнеющим взглядом желания».

Встреча с хищницей, вовлекающей в темную тягу, сводящей с ума изящным кружением.

Для графомана очень важно подробно пересказать свои фантазии или сны. Вообще пересказывают свои сны только люди в коронах, остальные понимают, что поток их галиматьи никому не интересен, даже их связная речь интересна мало кому, а обрывки сознания тем более. Но эгоцентрику кажется объективно важным все, что касается его, и он спешит показать миру свой ночной горшок.

Ну и стихи графоманов из той же оперы. Осмысленный текст они написать не могут, поэтому пишут «стихи», думая, что любой бессвязный бред можно назвать поэзией.

Даже рефлексии не будет в таких «стихах», будут только проекции. Вот как здесь вожделеющая хищница на месте равнодушной девушки, которая не знает, куда деться от автора, учитывая совместную работу.

Вот графомания и экспертные оценки того, в чем вы не понимаете, — это Выскочка.

Выскочки похожи на троллей, потому что у них такая же цель — спровоцировать безразличных людей на эмоции и бросить им вызов, пусть и полуосознанно.

Но если тролль готов к агрессии и даже добивается ее, Выскочка надеется на восхищение, хотя и негодованию тоже бывает рада, лишь бы не безразличие. Безразличие других люди с зависимой самооценкой переживают как свое небытие, исчезновение.

Почему у Выскочек и у Учениц, описывающих в постах и письмах свои шары и крючки, не может быть никаких шаров и крючков?

Почему вместо всего этого у них всегда щипцы?

Это будет хорошо понятно, если вы представите себе, что такое шар с точки зрения поля.

Шар может быть только внутри границ, внутри вашего красного поля, а красное поле определяется вашей СЗ в отношениях с человеком.

Вот в другом вчерашнем письме очень хорошо видно отличие шаров от щипцов и хорошо понятно, почему человек в короне не способен это отличить.

Пока автор этого письма «позволяла себя любить», ее значимость для мужа была высокой и красное поле ее большим.

Обнимашки, целовашки и что там у нее еще, все это было будущему мужу приятно, все это было ее шарами и даже кормом в начале отношений.

Представьте себе, вы очень соскучились по человеку, а он вам говорит: «Как же я хочу тебя увидеть!» Конечно это шар для вас.

Вот что такое границы. Выражение симпатии и влечения человека к вам попадает в границы вашей симпатии к нему и влечения. Его значимость для вас не меньше, чем его тяга. Это и значит динамический баланс. Тяга взаимна, поэтому динамика сближения растет.

Но те же самые обнимашки и целовашки стали превращаться в щипцы, когда потребность мужа в близости очень сократилась.

Шары не сразу превращаются в щипцы, сначала наступает пресыщение. А до этого просто сытость.

Это нормальная сытость, которая бывает в любви у любого человека, занятого не только любовью.

Сытость — это неплохо. Это состояние удовлетворения. Чуть позже снова возникнет желание. Баланс пока никуда не делся.

Он то выходит из динамической фазы, то снова входит в нее.

Но плохо, когда вторая сторона не замечает вашей сытости из-за собственной нужды и короны, и продолжает кормить вас ухой без остановки.

Вы сыты, а вас продолжают кормить, вот от чего снижается значимость.

Красное поле становится меньше, а шары продолжают лететь. «Как же я хочу тебя увидеть!» — а вы уже не хотите и у вас досада от того, что вы не можете заняться другими делами, что вас принуждают к обнимашкам и целовашкам опять, когда у вас совсем другие планы. Вы не хотите обижать человека, вы не готовы расстаться с ним и даже ссоры надеетесь избежать, но вас продолжают щипцевать и вытягивать из вас взаимность.

Понятно, почему люди в короне с плохими границами никогда не могут отличить шары от щипцов?

Они не могут увидеть границ.

Вот когда люди пишут про себя «кидаю шары», они показывают, что у них плохие границы как у всех «экспертов» и Выскочек, а раз плохие границы, значит это были щипцы. Точно щипцы, без исключений.

У людей с плохими границами всегда щипцы вместо шаров. Они никогда не видят своей значимости из-за короны. Всегда переоценивают ее.

И особенно сильно переоценивают с теми, кто им нравится. А именно таким они и пытаются «кидать шары».

То же самое и крючков касается, и пик.

Крючок не должен пересекать границу вашей значимости, иначе это будет не крючок. Вы не должны сами лезть, пытаясь зацепить внимание.

Иначе это будут щипцы.

И пика будет щипцами или скалкой, если вы — Выскочка и «эксперт» в короне.

Поэтому, когда вы пишете про себя «рыбацкие истории», все с вами ясно. Везде, где вы хвастаетесь, у вас — провал, где жалуетесь и ноете, рассчитывая на симпатию, — тоже, и только там где вы пишете что-то смешное или живое или конструктивное с фокусом не на себе, дела у вас идут хорошо.

Это нужно помнить при разборе писем.

В первую очередь надо оценить состояние автора. Его настройки Эго.

Это первое, друзья.

Оцените, насколько автор устойчив. Оцените его самоуважение, его скромность, адекватность его самооценки, его уважение к другим, его опору на себя. Вот что является самым важным.

Вот на что вы должны обращать внимание в первую очередь.

Если бы вы могли видеть поле человека, вы бы сначала видели, насколько оно сумбурно, насколько его собственная фигура разобрана по частям, как на картинах символистов: голова там, ноги там, глаза отдельно, а в центре — ночной горшок.

Именно так и выглядит в поле человек с плохими настройками Эго. Хаос и сумятица личности так и выглядят. Символисты изображают внутренний мир человека как конструктор из впечатлений и ощущений, поэтому получается набор из предметов и органов тела.

Вот это вы должны научиться видеть, без анализа, сразу, как мелодию или картину.

И тогда весь остальной анализ не будет рассыпаться по частям.

Вот вам для примера кусок из еще одного письма. Оцените. Отрывок из первого письма тоже можете разбирать.

Для оценки состояния все письмо читать не нужно, хватит куска. Я по первому абзацу вижу, что с автором.

И вы должны научиться видеть это по нескольким абзацам.

calmeliya

«Когда были у меня вчетвером, он активно общался с моей подругой А. Она красивая и интересная. Было пару раз такое, что я начинала что-то говорить, а он в это же время начинал что-то ей активно рассказывать, и получалось, что слушал меня только его друг. Собрались расходиться, уехал со всеми вместе, ничего не сказал. Я расстроилась очень конечно.

Утром через день подруга пишет, что он ей прислал аудиосообщения, где слащавым голосом называет её «дорогая моя А.», просил проконсультировать по одному вопросу, возмутилась, почему он у меня не спросит(я тоже разбираюсь в этом вопросе), и что забанит его, если это повторится. Я расстроилась, корона моя упала, я изо всех сил пыталась просто принять тот факт, что разонравилась, такое бывает,. Не могла понять, надо ли молчать, как вообще правильно поступить, чтобы СЗ свою не уронить ещё больше, а желательно поднять. Думала-думала, и послала ему скрин её сообщений, со словами «ты напугал А.» Он возмутился, сказал, что очень расстроен(видимо про слащавый голос), что она странная, что у меня не спросил, потому что моё время ценит больше, чем её. Я ответила, что он попал ей в больное место, что у неё сейчас депрессия(так и есть), что ей я сказала, что у него такая манера общения, что это не подкат, что она успокоилась и всё хорошо. Но он после моих слов написал ей, объяснил, что его мама попросила узнать по поводу этого вопроса у неё, что «дорогая моя» — это его обычное обращение ко всем девушкам(это так и есть), а восприятие слащавости голоса — вещь субъективная.

Перед подругой я конечно извинилась за косяк, что показала прям скрин ему. Сказала, что на эмоциях, и что надеялась, что она меня поймёт, если что. Но вот я ошиблась, что он ей ничего не расскажет(опять свою СЗ для него завысила).

Пару дней мы почти не общались, потом он предложил встретиться, а я простыла немного от этого стресса, перенесла встречу, боялась заразить, он сказал: «мы давно не виделись, а ты переносишь, знаешь на что это похоже?». Надо было уточнить на что, но я предложила (снова корона Равенства?) увидеться через день, сказала, что соскучилась и буду рада встрече. Сейчас думаю его намерение приехать, было ответом на то, что я его навестила, когда он болел. Поправилась как раз в этот день уже, приехал, привёз фрукты, сидели рядом на диване, слегка касаясь, но чувствовала его напряжение, начал говорить о конфликте, сказал, что переживал сильно два дня, что так и не понял про что для него эта ситуация, которая возникла вдруг на ровном месте. Я ответила снова, что просто он задел больное место подруги, объяснила почему она так восприняла всё резко. Ещё он рассказал, как другу ответил сгоряча, когда тот предложил нам снова всем встретиться: «не поеду я никуда с этими дурами». Но тут же осёкся, на подругу перевёл, типа её имел в виду. Я промолчала. Вот здесь можно было мне сделать пику, сказав «понятно, вот что ты обо мне думаешь», и обидеться? Или это не пика была бы? Я до сих пор не пойму.

Но судя по тому, что он уехал, и после никак не общался, только пару музыкальных треков прислал вк, на что я ответила, что приятная музыка, моя СЗ была низкая, и это не пика у меня получилась, что скрин показала ему, а скрытая скалка, показывающяя, что мне не хватало его внимания, которая совсем добила мою СЗ. Как тут можно было поступить правильно?»

Источник: Эволюция

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