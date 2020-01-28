«Готов работать за копейки»: Уткин назвал новую зарплату Кокорина в «Зените»

28.01.2020, 21:30, Разное

По словам известного спортивного комментатора Василия Уткина, нападающий «Зенита» Александр Кокорин после выхода из тюрьмы, стал получать около 20 000 рублей в месяц. Сам спортсмен был готов отказаться от зарплаты, однако это противоречит нынешнему регламенту.
В итоге, стороны согласились на перезаключение контракта с назначением символического вознаграждения. Сам Уткин узнал об этом еще до того, как 28-летнего футболиста «Зенита» признали виновным в хулиганстве. До инцидента, бывший игрок сборной РФ по футболу получал около 5 миллионов «то ли долларов, то ли евро» в год, добавил Уткин.

Стоит отметить, что уже в июне текущего года у Александра Кокорина закончится контракт с питерским клубом. Журналист отметил, что его никуда не отпустят и «домучат» здесь же. В составе «Зенита» форвард провел 92 матча, забив 34 гола и выиграв 3 трофея.



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