Мнение: Глупенькие. Простенькие. Скучные

Сразу после того, как я опубликовала пост о том, что угрозы в адрес студентов, исполнивших грязный, по мнению ханжей, танец, — это прямое нарушение законодательства Российской Федерации, МВД Северной Осетии инициировало разбирательство по факту преследования ребят и угроз в их адрес.

Адекватные люди меня слышат. Это хорошо.



Фото: Соцсети

Поговорим о неадекватных — то есть о тех из вас, кто с пеной у рта доказывал в комментариях, что мораль и традиции — выше закона, а танец ребят — это пошлость, стыд и срам и, вообще, неприлично.

Поговорим о тех их вас, кто обозвал девушку шлюхой, а парня — обезьяной. Поговорим о тех из вас, кто считает правильным заставить их извиняться на камеру и писать объяснительные записки ректору Северо-Осетинского государственного университета.

Поговорим о вас, мои дорогие необразованные товарищи.

Начнём с закона. Я очень люблю закон. Всей душой. Искренне. Страстно. Давно и серьёзно.

Закон должен быть выше морали, традиций, устоев и личных предпочтений. Общество, где не главенствует буква закона, не может считаться цивилизованным. В таком обществе простой человек не имеет ни малейшей защиты перед теми, кто «право имеет».

Захотелось барину трахнуть твою 12-летнюю дочь — трахнет. Почему? Традиции. Мораль. Устои. Девственница она, и менструация у неё уже началась. Не, ну а чо?

В обществе, где кладут болт на закон в угоду традициям, царит либо анархия, либо самодурство власть имущих.

Заставлять ребят каяться на камеру и рассылать в их адрес угрозы — это нарушение закона Российской Федерации. Мы со всеми нашими республиками и областями — единая страна, и закон здесь для всех должен быть един. Закон должен быть выше любых традиций.

Это первое.

Теперь поговорим о расизме.

Любимый фильм куриц всех времён и народов — «Грязные танцы». Это не просто фильм, это — культовый фильм для нескольких поколений баб, принадлежащих к разным культурам, разным социальным классам, имеющим, соответственно, разные — иногда даже полярные — ценности.

Посмотрим, как танцуют в этом фильме?

Студентам из моего вчерашнего поста такое и не снилось, однако «Грязные танцы» вы почему-то обожаете, а танец африканца с девушкой сочли крайне пошлым, неприличным и даже оскорбительным.

Почему?

Может, потому, что вы — просто расисты?

Вам не понравилось, что чёрный парень отлично двигается, что девчонка — ему под стать, что по их слаженным телодвижениям видно, что они друг другу сексуально подходят. Вы в этом ни за что не признаетесь, но это действительно так.

Вам тупо завидно, что вы так не можете. Вы зажатые, вы стесняетесь, и трахаться с вами — скучно. Так выглядит правда.

К тому же, вы — необразованны. Ведь что такое танец?

Любой танец — это прелюдия к сексу, даже тогда, когда сексом дело не заканчивается.

Первобытные люди убивали мамонта, жарили его на костре и вокруг этого же костра совершали ритмичные телодвижения, которые позже стали называться танцами. У древних людей танцы плавно перетекали в совокупление. Мы дальше танцев часто и не идём.

Это, кстати, неплохо.

Плохо — это ваше ханжество и жалкие попытки привести вальс и балет в качестве примеров приличных танцев.

Что такое балет? Откуда он пошёл, глупенькие вы мои? Вы, вообще, в курсе?

Знати было скучно трахать дворовых девок, поэтому тех обучили танцам. Многие балерины Русского театра были любовницами русских аристократов. Сначала аристократы смотрели, как девки танцуют, а потом шли этих девок драть.

А что такое вальс? Знатные дамы вываливали сиськи в декольте и совали их под нос графам и князьям, а после бала давали им эти самые сиськи мять прямо в своих аристократических каретах. Вот вам ваш «приличный» вальс и менуэт, плавно перетекающий в сами знаете что.

Поймите, зайки: танцы не делятся на приличные и неприличные. Любой танец — это выражение сексуальной энергии, но поскольку у вас с этой энергией — полная жопа, вы тупо злитесь на тех, у кого сексуальных проблем нет.

Вы — необразованные, не знаете истории, и трахаться с вами — скучно.

Ну, и, ко всему прочему, вы ещё и расисты: Патрик Свейзи с его имитацией полового акта — для вас секс-символ, а африканца вы готовы четвертовать за гораздо более невинные телодвижения.

Лицемеры. Ханжи. Ещё и глупенькие очень.

И как вам таким живётся?

Я вас слушаю очень внимательно. Делитесь!

Источник: Лена Миро

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