Иранский провидец, медитируя 11 лет, предсказал будущее России

Иранский провидец Салман Салехигударза, медитируя 11 лет, предсказал будущее России. Страну ждут позитивные изменения уже через два года.

Старец рассказал, что стал другим благодаря духовным лидерам, давно покинувшим этот мир. Свои способности он приобрел с помощью ежедневных тренировок. Медитировал сначала по несколько часов, а со временем смог сутками путешествовать в ином пространстве. В восточных странах таких людей как Салман называют дервишави. По словам старца, одиннадцать лет медитации сделали его сильнее, объединили с природой, раскрыли дар провидца. Он не видит картинок будущего и не слышит голоса, но получает ответы на вопросы благодаря внутреннему чутью. Провидец предвещает РФ светлое будущее. Экономика страны будет то подниматься вверх, то падать вниз, но уже через два года наступит стабильность. РФ станет самым сильным государством во всем мире. Многие страны будут налаживать дружеские отношения с ней.

Предсказания загадочного старца сбываются с невероятной точностью. Он смотрит в будущее, как в открытую книгу. Многие люди хотят пообщаться с ним, но ясновидец ведет отшельническую жизнь и редко с кем разговаривает.

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