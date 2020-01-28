Элистинский городской суд отменил постановление о розыске президента компании Inteco Management и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, сообщил Эренцен Манжеев–финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора.
Материалы дела о клевете, фигуранткой которого является Батурина, будут рассмотрен по существу в мировом суде.
«Сегодня Элистинский городской суд отменил постановление о розыске Елены Батуриной и направил уголовное дело о клевете для рассмотрения по существу в мировой суд, поскольку Елена Батурина представила в апелляцию нотариально заверенное заявление о рассмотрении этого уголовного дела в свое отсутствие», – сказал Манжеев «Интерфаксу».
Он добавил, что его это решение радует. «Теперь мировой судья сможет вынести справедливый приговор по этому уголовному делу о клевете, восстановив мою репутацию арбитражного управляющего и честное имя», – отметил Манжеев.
Батурину объявили в розыск в конце декабря прошлого года в связи с уголовным делом о клевете, которое возбудили по заявлению Манжеева – финансового управляющего в деле о банкротстве брата предпринимательницы. Как сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, в ходе судебной тяжбы с братом в Австрии президент Inteco Management утверждала, что Манжеев пытался получить доступ к ее средствам с помощью поддельных документов. По его словам, это не соответствует действительности.
Представитель Батуриной заявил, что ее розыск связан с действиями структур миллиардера Михаила Фридмана.
Позже суд приостановил производство по данному делу до установления местонахождения Батуриной.
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