Опубликована предложенная Трампом карта новых границ Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных Вашингтоном в рамках «сделки века».
Он опубликовал карту в своем Twitter.
This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020
«Сделка века» не предполагает переселения ни палестинцев, ни израильтян, при этом Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию, передает РИА «Новости».
«План предусматривает скоростное железнодорожное сообщение между сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. Эти территории были исторически разделены географически и политически», – отметил посол США в Израиле Дэвид Фридман.
При этом сектор Газа и Западный берег предлагается соединить туннелем под территорией Израиля.
Во вторник Трамп озвучил детали «сделки века», заявив, что она обеспечит Палестине инвестиции в 50 млрд долларов. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «сделку века» исторической.
В то же время в РФ заметили, что неясно, насколько это решение компромиссное.
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