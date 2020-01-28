Новым «куратором Крыма» в РФ станет Хуснуллин, которому премьер Мишустин посвящал стихи – Аксенов

28.01.2020, 21:18, Новости дня

Вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин будет «курировать» вопросы аннексированного Россией Крыма. Об этом руководитель оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов заявил 28 января, сообщает «Интерфакс». 

По словам Аксенова, решение уже принято. Договоренность о назначении Хуснуллина была достингута с премьер-министром Михаилом Мишустиным на прошлой неделе, рассказал он. 

До отставки предыдущего правительства РФ «куратором Крыма» был экс-вице-премьер Дмитрий Козак, который с 24 января занимает должность заместителя администрации президента РФ.

15 января тогдашний премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу. 21 января российский президент подписал указы о назначении членов правительства. 

21 января Хуснулллин, которому в 2016 году Мишустин посвятил стихотворение «На Красной планете все твари уснули…» был назначен одним из вице-премьер-министров в новом правительстве РФ. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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