Ученые нашли объяснение необычной формы листьев водных растений

Специалисты в области физики сообщили, что им удалось создать модель роста водных растений. Таким образом, они смогли понять, почему у водных растений столь необычная форма листьев.

Сотрудники Фуданьского университета провели исследование, в рамках которого смогли дополнить ранее описанную модель роста листьев водных растений. Эксперты прояснили учет возможной механической поддержки со стороны водной поверхности и возможность неоднородной скорости роста. Вероятнее всего, именно скорость роста приводит к изгибанию листа. Теоретические подсчеты физиков показали, что форма листа объясняется минимизацией его энергии. Края листа растут очень неравномерно по сравнению с его основной частью.

Также эксперты выяснили, что листья с более жесткими жилками изгибаются слабее. В ближайшее время все полученные расчеты будут дополнительно проверены.

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