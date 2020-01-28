В Москве усомнились в компромиссности «сделки века»

28.01.2020, 21:12, Новости дня

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, комментируя «сделку века», предложенную Вашингтоном Израилю и Палестине, заметил, что неясно, насколько это решение компромиссное.

Он подчеркнул, что США должны вступать в прямые переговоры с Палестиной и Израилем, передает РИА «Новости».

«Мы будем изучать предложения. Но мы же не принимаем никаких решений. Решения принимают стороны, вовлеченные в конфликт, – это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение. Они выдвинули инициативу, ее будут изучать все. Но прежде всего решение принимают стороны конфликта. Мы же не стороны конфликта», – сказал Богданов.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп озвучил детали «сделки века» по урегулированию на Ближнем Востоке. Он заявил, что реализация обеспечит Палестине инвестиции в 50 млрд долларов.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал оглашение «сделки века» историческим событием.



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