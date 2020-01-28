Во Львове две электроопоры одна за другой упали на троллейбус и автомобиль

28 января около 12.15 во Львове неподалеку перекрестка улиц Стрыйская и Научная две электроопоры упали на проезжую часть. Об этом сообщило издание Zaxid.net со ссылкой на патрульную полиции области.

Водитель троллейбуса рассказал полицейским, что сначала одна опора внезапно упала на кузов троллейбуса. При высадке пассажиров троллейбуса вторая опора упала на автомобиль Mitsubishi Outlander, который ехал позади. В результате ДТП никто не пострадал.

Движение транспорта на этом участке было перекрыто около четырех часов.

Авто, на которое упала опора, принадлежит экс-тренеру сборной Украины по боксу Дмитрию Сосновскому.

«Я ехал спокойно, а тут столб упал на троллейбус. Я приостановился, а машины объезжали троллейбус. Я ехал за машинами. Бус передо мной проехал, а я притормозил. Тогда второй столб упал на мой автомобиль Mitsubishi», – рассказал он изданию.

После происшествия Львовский горсовет инициировал проверку.

«В рамках данного служебного расследования мы проведем также внеочередную проверку всех опор и всех несущих конструкций на данном маршруте», – сообщил директор городского департамента жилищного хозяйства Александр Одинец.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook фотографии с места происшествия.

28.01.2020 о 12:15По Вул. Наукова в напрямку Стрийська. Впало два стовпа електроопори. Пошкоджений тролейбус та автомобіль. Рух перекрито об'їзд по тротуару. Posted by Igor Zinkevych on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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