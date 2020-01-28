Мнение: Ушел из семьи, потому что было тяжело

Сознался во всем и просит прощения. Эти слова было бы приятно услышать каждому, ведь не всем достает храбрости, чтобы признать свои ошибки. Только звучат ли они так же приятно для детей, которых он кинул.

Виктор Гаврилов оставил детей в аэропорту Шереметьево с запиской, что кормить детей нечем, сам он в трудном финансовом положении и очень надеется, что его детей определят в хорошее учреждение и позаботятся о них.

В итоге, началась шумиха. Детей временно оставили в детском учреждении, нашли маму, а отец сам явился с повинной в Батайске. Раскаялся и рассказал всё, как есть. После дачи показаний, он записал видео, где попросил прощения у своих детей.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области, который навещал детей Виктора, пообещал найти ему работу. Но уголовку уже завели. Поэтому, пока непонятно, как закончится эта история. Некоторые говорят, что мама мальчишек уже как-то оставляла их в детском саду. Лишат ли семью прав или дадут «испытательный срок»?

Дети не заслужили такого отношения к себе. Сколько раз у наших родителей были проблемы с деньгами, но никто он нас никогда не отказывался. Детей нельзя оставить из-за проблем, а забрать, когда «всё наладится». Это же дети, а не вещи.

Какими бы благими не были его намерения, с чего папаня взял, что в приюте им будет лучше? Может быть на какое-то время то ситуацию и спасло бы, а потом что? Забрал бы из приюта и был бы дальше счастлив? А если бы не выбрался из финансовой ямы, то дети бы остались в приюте навсегда? Как говорится, "хотел как лучше, а получилось как всегда".

Источник: Достало

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