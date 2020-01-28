Эксперты из Британии рассказали о симптомах «синдрома больного здания»

Британские медицинские специалисты перечислили симптомы, сопровождающие «синдром больного здания». От данного недуга могут страдать более 8 процентов населения, проживающего в больших городах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые на официальном уровне утвердила медицинский термин «синдром больного здания» в 1982 году. На наличие недуга могут указывать такие симптомы, как тошнота, сухой кашель, ощущение зуда, повышенная восприимчивость к запахам, высыпания и раздражение слизистой оболочки. Проявляются они, когда человек оказывается в потенциально опасной постройке.

Причины возникновения «синдрома больного здания» не установлены, но на его появление могут влиять газовое оборудование и баллоны, установленные с нарушением техники безопасности. Кроме того, на самочувствие человека способны воздействовать кондиционеры, мерцающие лампы, высокая температура и низкая влажность в помещении, большое количество ковров, запахи табачного дыма и плесени.

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