Рубль внезапно ускорил рост к доллару и евро

На Московской бирже усилилось снижение доллара и евро. Что касается рубля, он резко ускорил рост к бивалютной корзине из-за повышения нефти на фоне ожиданий, что страны ОПЕК+ примут решение о будущем сокращении добычи.

По словам экспертов, до этого нефть снижалась на протяжении 6-ти сессий подряд и по результатам вечерних переговоров опустилась до минимумов октября. Как отметили аналитики OANDA в Сингапуре, страны ОПЕК+ способны провести незапланированную встречу, если цена Brent станет ниже 55 долларов за баррель. Согласно ожиданиям специалистов из Barclays Capital, данная организация примет новые меры по сокращению добычи при наличии более сильного падения спроса.

Средневзвешенный курс доллара вырос за день на 35,88 копейки и составил 62,8225 рубля. Что касается средневзвешенного курса евро, он равняется 69,1463 рубля. Ставки на рынке краткосрочных МБК повысились во вторник, а на рынке среднесрочных не изменились.

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