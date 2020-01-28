Самарская чиновница заказала убийство мужа и попала впросак

Депутат городской думы Чапаевска (Самарская область) попалась сотрудникам ФСБ России при покушении на убийство своего мужа. Преступление она спланировала вместе со своей подругой, сообщает Vse42.ru
44-летняя женщина и ее знакомая нашли киллера и встретились с ним в кафе, предложив вознаграждение в 400 тысяч рублей. Исполнитель согласился на сделку и встретился с ними еще раз, чтобы забрать аванс в 200 тысяч рублей. Однако подруги не знали, что наемник участвовал в оперативном эксперименте, поэтому после передачи средств они обе были задержаны. В отношении них было возбуждено уголовное дело об организации приготовления к убийству группой лиц по предварительному сговору. Известно, что таким образом чиновница хотела завладеть средствами и имуществом супруга.
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