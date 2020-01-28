Нетаньяху сравнил «сделку века» с признанием Израиля в 1948 году

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что день, когда Белый дом озвучил детали «сделки века» по урегулированию на Ближнем Востоке, исторический и по своему значению сопоставим с днем признания Израиля президентом США Гарри Трумэном в 1948 году.
Нетаньяху также назвал «сделку века» реалистичным путем к миру, подчеркнув, что никто не будет изгнан из дома – ни израильтяне, ни палестинцы, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Израиль хочет для палестинцев лучшей жизни, и заверил, что независимо от решения представителей Палестины израильская сторона будет придерживаться мирного пути.
«Израиль готов к переговорам с палестинцами по «сделке века» прямо сейчас», – сказал Нетаньяху.
Ранее президент США Дональд Трамп озвучил детали «сделки века» в присутствии Нетаньяху.
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