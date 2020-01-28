Трамп посулил Палестине десятки миллиардов долларов

28.01.2020, 20:58, Новости дня

«Сделка века» обеспечит инвестиции в 50 млрд долларов для нового палестинского государства, утверждает президент США Дональд Трамп.

«Наше видение обеспечит колоссальные коммерческие инвестиции в 50 млрд долларов в новое палестинское государство. Много-много государств хотят принять в этом участие. Практически все хотят, чтобы это произошло», – передает его слова РИА «Новости».

По его утверждению, в случае реализации сделки безработица в Палестине за 10 лет «сократится вдвое», а «ВВП удвоится или утроится».

Трамп считает, что план по урегулированию получит от соседей Палестины и Израиля «огромную поддержку».

Ранее президент США Дональд Трамп озвучил детали «сделки века» по урегулированию на Ближнем Востоке, пообещав открытия американского посольства для палестинцев в Восточном Иерусалиме и удвоения территории Палестины.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия сделки, назвав день ее оглашения историческим.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Украину в ближайшие недели. Об этом он рассказал 28 января во время совместного с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинга, трансляция которого велась на странице Гончарука в Facebook. «Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений. Я хотел бы посетить […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика