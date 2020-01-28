Трамп посулил Палестине десятки миллиардов долларов

«Сделка века» обеспечит инвестиции в 50 млрд долларов для нового палестинского государства, утверждает президент США Дональд Трамп.
«Наше видение обеспечит колоссальные коммерческие инвестиции в 50 млрд долларов в новое палестинское государство. Много-много государств хотят принять в этом участие. Практически все хотят, чтобы это произошло», – передает его слова РИА «Новости».
По его утверждению, в случае реализации сделки безработица в Палестине за 10 лет «сократится вдвое», а «ВВП удвоится или утроится».
Трамп считает, что план по урегулированию получит от соседей Палестины и Израиля «огромную поддержку».
Ранее президент США Дональд Трамп озвучил детали «сделки века» по урегулированию на Ближнем Востоке, пообещав открытия американского посольства для палестинцев в Восточном Иерусалиме и удвоения территории Палестины.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия сделки, назвав день ее оглашения историческим.
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