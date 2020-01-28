Разработана первая вакцина против китайского коронавируса. Теперь ей предстоят клинические испытания

Гонконгские исследователи разработали вакцину против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, мнение которого приводит издание, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Сообщается, что новый препарат основан на назальной аэрозольной вакцине от гриппа, ранее изобретённой командой исследователей из Гонконгского университета.

Напомним, в настоящий момент разработкой вакцины против коронавируса также занимаются в центральной части Китая, в США и России.

Ранее сегодня министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебрейесусом заявил, что у страны есть все необходимое для победы над новым типом коронавируса. При этом за последние сутки выросло число заболевших и погибших в результате вызванной инфекцией пневмонии — по официальным данным госкомитета здравоохранения КНР, число заболевших достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Заболевшие новым коронавирусом уже обнаружились и в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. В России нескольких человек, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока этот диагноз не подтверждается. The Insider собрал всю имеющуюся информацию о новом вирусе.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Председатель КНР Си Цзиньпин обещал, что власти страны одержат победу в борьбе против вспышки «дьявольского» коронавируса, который уже унес жизни 106 человек. Вирусом заразились тысячи людей в Китае и за его пределами. Как сообщают китайские государственные СМИ, Си Цзиньпин сказал об этом во вторник на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Гебрейесусом. По […]