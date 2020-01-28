Минтруда предложило понизить прожиточный минимум после требования Путина закрепить его в Конституции

Министерство труда предложило понизить уровень прожиточного минимума в России после требования президента Путина закрепить этот показатель экономики в Конституции. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
В соответствии с предложением прожиточный минимум в целом по России предлагается установить в размере 10 609 рублей на четвертый квартал 2019 года, это на 3,7% меньше, чем было в предыдущем квартале. Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 11 510 рублей, для детей — 10 383 рублей, а для пенсионеров — 8788 рублей.
Минтруд объясняет необходимость снижения размера прожиточного минимума уменьшением средних потребительских цен на овощи, которые составляют значительную часть продуктов в потребительской корзине.
Напомним, ранее президент Путин предложил закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. В основном законе также должен появиться пункт о регулярной индексации пенсий.
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