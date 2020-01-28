В Калуге отменили концерт группы Distemper. В их текстах нашли пропаганду насилия над представителями власти

В Калуге отменили концерт группы Distemper, ранее его организаторы получили предупреждение от прокуратуры о наличии «пропаганды радикальных анархистских взглядов» в текстах песен. Об этом сообщается на официальной странице группы.

Концерт должен был пройти вечером 1 февраля. Накануне один из организаторов концерта Алексей Калинин получил предупреждение от заместителя прокурора Калуги о «недопустимости» нарушения закона. По его мнению, в текстах песен Distemper «содержатся высказывания, пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти».

Прокуратура считает, что на концерте группы «готовятся противоправные действия, содержащие признаки экстремистской деятельности».

На странице группы сообщили, что концерт отменили, так как организатор «решил не влезать в разборки».

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