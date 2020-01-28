В Калуге отменили концерт группы Distemper. В их текстах нашли пропаганду насилия над представителями власти

В Калуге отменили концерт группы Distemper, ранее его организаторы получили предупреждение от прокуратуры о наличии «пропаганды радикальных анархистских взглядов» в текстах песен. Об этом сообщается на официальной странице группы.
Концерт должен был пройти вечером 1 февраля. Накануне один из организаторов концерта Алексей Калинин получил предупреждение от заместителя прокурора Калуги о «недопустимости» нарушения закона. По его мнению, в текстах песен Distemper «содержатся высказывания, пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти».
Прокуратура считает, что на концерте группы «готовятся противоправные действия, содержащие признаки экстремистской деятельности».
На странице группы сообщили, что концерт отменили, так как организатор «решил не влезать в разборки».
Читайте также: Эти снежки пробьют броню. Артемий Троицкий о столкновении государства с молодыми музыкальными группами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Украину в ближайшие недели. Об этом он рассказал 28 января во время совместного с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинга, трансляция которого велась на странице Гончарука в Facebook. «Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений. Я хотел бы посетить […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наталья Андрейченко нашлась: она была в специальном поселении в джунглях / 28 января
- Аксенов оценил масштаб запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту / 25 декабря
- Немецкие СМИ: Пока Европа спит, Путин сделал Россию центром мировой политики / 20 января
- «Киллер на велосипеде» Вадим Красиков после убийства просил предоставить ему убежище во Франции — Le Monde / 7 декабря
- Кернес о поддержке Порошенко перед выборами президента: Я действовал в интересах Харькова / 27 ноября
- Чем решительнее будут реформы Зеленского, тем стремительнее будет падать его рейтинг – социолог Паниотто / 28 ноября
- На Украине объявили траур в связи с трагедией в одесском колледже / 8 декабря
- Украинский суд обязал расследовать захват власти в 2014 году / 14 января