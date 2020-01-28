Разбирательство по импичменту: защита завершает изложение аргументов

Адвокаты президента США Дональда Трампа во вторник завершают изложение своих аргументов в рамках сенатского разбирательства по импичменту, в то время как вопрос о привлечении свидетелей и документов остается открытым.

В ходе слушаний в понедельник защита, излагая доводы в пользу оправдания Трампа, проигнорировала утверждения бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Трамп увязывал вопрос о предоставлении военной помощи Украине с проведением расследований в отношении его политических оппонентов.

Это подрывает основной аргумент защиты Трампа об отсутствии договоренности по принципу «услуга за услугу» с Украиной.

Однако вечером в понедельник адвокат Трампа Алан Дершовиц постарался преуменьшить значимость слов Болтона.

«Ничто из того, что утверждает Болтон, даже если это правда, не дотягивает до уровня злоупотребления полномочиями или нарушения, влекущего за собой импичмент», – заявил он в Сенате.

Джон Болтон (архивное фото)

Тем временем демократы и двое-сенаторов республиканцев призывают вызвать Болтона в качестве свидетеля.

Как ожидается, в пятницу пройдут четырехчасовые дебаты по вопросу о том, следует ли вызвать Болтона и других свидетелей и затребовать повесткой документы у Белого дома и других госучреждений. Сенаторы-республиканцы Митт Ромни и Сьюзан Коллинз заявили, что важно заслушать показания Болтона, однако для того, чтобы Сенат одобрил повестку, демократам нужна поддержка по меньшей мере четырех республиканцев.

Трамп неоднократно называл «безупречным» свой июльский разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако его адвокат Роберт Рэй дал более сдержанную оценку.

«При попытке добиться действий со стороны иностранного правительства и скоординировать усилия правоохранительных органов с нашим правительством было бы лучше действовать по надлежащим каналам», – отметил он.

При этом Рэй подчеркнул: «Совершенно другое дело утверждать, что такое поведение явно и недвусмысленно представляет собой злоупотребление полномочиями, влекущее за собой импичмент».

«Не может быть серьезных сомнений в том, что этот или любой другой президент действует законно, прося иностранное государство о помощи в расследовании коррупции, даже если это потенциально может затрагивать другого политика, – добавил юрист. – Настаивать на обратном – значит делать ложное допущение, что кандидат в президенты или любой кандидат имеет абсолютный иммунитет от расследований на время предвыборной кампании».

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Украину в ближайшие недели. Об этом он рассказал 28 января во время совместного с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинга, трансляция которого велась на странице Гончарука в Facebook. «Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений. Я хотел бы посетить […]